Asperges uit vollegrond: chef Seppe Nobels bezingt de Vlaamse groente en onthult hoe hij hem bereidt. “Zo’n sterproduct moet je in ere houden”

Seppe Nobels is een onvoorwaardelijke fan van asperges. “Al van kinds af is dat mijn lievelingsgroente, en dat is nog altijd niet veranderd. Ik ben geboren en getogen in Mechelen, een echte aspergeregio. Bij ons thuis was het altijd wachten op de asperges uit de vollegrond. Dan was het feest. Mijn moeder serveerde ze op zondag als hoofdgerecht met goed veel boter erover. Die aandacht voor de seizoenen heb ik van mijn ouders geleerd en pas ik nog altijd toe in mijn keuken. Maar de asperges steken er voor mij toch bovenuit, want ze zijn er maar een heel ­beperkte periode.” Het seizoen van de vollegrondasperges begint afhankelijk van het weer meestal eind maart, begin april en eindigt altijd onherroepelijk op 24 juni (Sint-Jan).