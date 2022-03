5 slimme tips om duurzaam én budgetproof te koken

Wat vaker tweedehandskleding kopen? Check! Je afval recycleren? Check! De fiets nemen in plaats van de auto? Check! We kiezen steeds vaker voor duurzaam. Maar hoe doe je dat in de keuken, je ecologische voetafdruk verkleinen zonder je boodschappenbudget te verhogen? Met deze tips kook je milieu- én budgetvriendelijk.

1. Eet op het ritme van de seizoenen

Door te kiezen voor groenten en fruit van het seizoen sla je twee, nee, zelfs drie vliegen in één klap. Omdat ze vaak lokaal geteeld worden en dus minder voedselkilometers moeten afleggen, is hun milieu-impact veel kleiner. Bovendien zijn ze een stuk goedkoper dan de soorten die het hele jaar verkrijgbaar zijn én liggen ze altijd kraakvers en vol smaak in de winkel. Ze worden immers geoogst wanneer ze op hun best zijn. Driemaal winst!

2. Word flexitariër

Door één of meerdere dagen per week vlees van het menu te schrappen, beperk je de impact op het milieu aanzienlijk. Dat wil gelukkig niet zeggen dat je aan smaak moet inboeten. Met lekkere vleesvervangers en heerlijke vegetarische recepten wordt niet alleen het milieu, maar ook jouw weekmenu er alleen maar beter op.

3. Vermijd impulsaankopen

Sta niet alleen stil bij de herkomst van de producten die je koopt, let er ook op dat je voorbereid naar de winkel gaat. Zo vermijd je dat je etenswaren moet weggooien die je in een impuls in je karretje legde. Stel op voorhand een weekmenu samen en maak een boodschappenlijstje, zodat je precies weet wat je nodig hebt.

4. Scan of check de Eco-score

Weekmenu klaar? Dan is het goed om de Eco-score in de gaten te houden. Die geeft met een duidelijke letter- en kleurcode, van A (groen) tot E (rood), aan hoeveel impact een bepaald voedingsproduct heeft op het milieu. Door op de verpakking te kijken of de barcode even te scannen in de MyColruyt-app, kan je dus zonder veel moeite het milieu sparen. Makkelijker kan haast niet.

5. Red restjes van de vuilnisbak

Blijf je thuis na het koken nog met restjes of overgebleven ingrediënten zitten? Stop overschotjes in de diepvries voor later, organiseer een restjesavond of gebruik overgebleven producten in een nieuwe maaltijd. Er zijn heel wat lekkere recepten die je simpelweg met wat leftovers kunt klaarmaken.

Op jouw milieu- én budgetvriendelijk boodschappenlijstje:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij Colruyt Laagste Prijzen vind je de meest duurzame producten om maaltijd na maaltijd je ecologische steentje bij te dragen. Nog wat kookinspiratie nodig? Deze duurzame recepten zijn lekker én gezond, en zitten boordevol seizoensgroenten.