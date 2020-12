5 recepten voor een echte ‘groene’ kerst met lokale producten en extra veel groenten op het menu

Kerst is een heerlijke tijd. En overdaad mag best voor één keer. Maar overdaad kan ook betekenen: een extra groene kerst. Kies voor het feestmenu voor lokale lekkernijen en veel groenten: even lekker en een bom aan smaken. En je helpt lokale producenten én de planeet. Onze huisfoodie Elise bedacht vijf simpele recepten, van ‘vitello not so tonnato’ over verse pasta met saus van bruin bier tot plantaardige rijstpap uit de oven.