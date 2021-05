3 kidsproof recepten voor Moederdag: Sofie Dumont en dochter Grace nemen (letterlijk) de proef op de som

Mama’s, moekes, plusmama’s, als je kind je verrast op Moederdag, is het pas echt feest. Speciaal voor NINA tovert chef-kok Sofie Dumont samen met dochter Grace drie kids- én adultproof gerechten op tafel. Op Moederdag krijgt Grace hulp van papa Wim om haar traktaat voor mama te fixen. Maar … ssssh, dat is nog geheim.

Van Ladychef naar media- en mamachef, dat is in het kort het parcours van Sofie Dumont. Tot 2013 was ze de chef van Les Eleveurs in Halle, waar ze ook Ladychef of the Year werd. Ze kookte in primetime op VTM met De keuken van Sofie en nu bouwt ze haar community uit op YouTube, Instagram en haar eigen website. Koken doet ze dagelijks met dochter Grace op hun ‘family inspiring platform’. “We delen daar ook privémomentjes op. Soms is de hond er eens bij, of de hubbie”, zegt Sofie Dumont.

Grace: “Het leukste is samen in de keuken staan. Dan kan ik vragen ‘Wat doet gist in dat broodje? Waarvan is gist gemaakt? Waarom is het zo belangrijk?’ Maar ik zorg ook voor het entertainment. (lacht)”

Sofie: “Dan zit Grace inderdaad the little monkey uit te hangen. Als we live gaan op Facebook, beantwoordt ze de vragen van kijkers. En dat is goed, zo leert ze ook nieuwe woorden. Grace zit in het tweede leerjaar. Door met de ingrediënten bezig te zijn, kent ze de groenten en het fruit. Als je eens witloof kan aanraken, er een blaadje van kan trekken en proeven ... (tegen Grace) Zo wisten wij dat je witloof lustte, hè. Ik vind het belangrijk dat mijn dochter die groenten eet, maar het hoeven er geen vijf verschillende te zijn per maaltijd. Eén groente rauw, Chinese kool, dat kan ook. En dat lukt door samen te koken zonder veel gezeur.”

Quote Bij pasta hoort voor mij kaas, véél kaas. En het leuke aan tortilla is dat jij beslist wat je erin doet. Grace

Grace: “En het is ook echt héééél goed voor je gezondheid. Van fruit en groenten kan je nooit te veel eten. En kaas. In de pastasalade hoort véél kaas. Ook de tortilla vind ik dé max, want niemand beslist wat jij in je tortilla gaat doen.”

Sofie: “Voor de volwassenen kan het gerust pittiger met wat meer kruiden of wat pikanter.”

Grace: “Ik ben opgegroeid in de keuken, en ik ga koken leuk blijven vinden. Ik ga mijn kooktalentavontuur showen in een restaurant. En dat zal ‘Koken is een show’ heten.”

Sofie: “(lacht) Een jaar geleden hostte Grace al haar kookshow #Everythingkids waarbij ze online kidsproof gerechtjes maakte, en binnenkort komt #makegroentjesgreatagain. We vroegen welke groentestruggles mensen hebben en daar gaan we mee aan de slag.”

Volledig scherm © Piet De Kersgieter

Grace: “Voor Moederdag wek ik papa, door lawaai te maken met een pot en een deksel ‘dat we dat ding voor Moederdag moeten doen’. En mama moet dan blijven slapen.”

Sofie: “Ik mag niet in de keuken.”

Grace: “Papa en ik hangen ballonnen, slingers en staan extra vroeg op.”

Sofie: “Ik krijg altijd megaveel verrassingen. Jij doet dat graag, hè?”

Grace: “En als ik geen cadeautje heb, pluk ik bloemetjes. Ik weet al wat ik dit jaar ga maken. Mama mag niet luisteren. (Sofie dekt de oren af) Ik ga een confituurtaart maken.”

PASTASALADE MET PESTO, TOMAAT, HAM EN MOZARELLA

Volledig scherm © Piet De Kersgieter

Voor 4 personen • 35 minuten

• 500 g pasta naar keuze • 2 bollen buffelmozzarella • 1 bot basilicum • 2 dikke sneetjes beenham of varkensgebraad • 250 g kerstomaatjes • 3 el gegrilde pijnboompitjes

Voor de pesto: • 5 puntpaprika’s • 150 g Parmezaanse kaas in blokjes • 50 g pijnboompitjes, geroosterd • 2 el olijfolie • peper en zout • sap van 1 citroen • 2 teentjes look

Zo ga je te werk

1> Verwarm voor de pesto de oven voor op 200 °C.

2> Snij de paprika’s open en verwijder de pitjes. Kruid met peper en zout en besprenkel met olijfolie. Leg de opengesneden paprika’s op een ovenschaal met bakpapier.

3> Steek ze 25 minuten in de oven om mooi te kleuren en te garen.

4> Doe ze in een maatbeker met de rest van de ingrediënten en mix alles.

5> Kook de pasta zoals op de verpakking, spoel met water.

6> Werk nu af. Meng de pesto onder de pasta, proef en kruid eventueel bij met peper en zout.

7> Was de kerstomaatjes en snij deze doormidden, snij de beenham in blokjes, scheur de mozzarella in

stukjes. Voeg alles toe aan de pasta en meng. Werk af met basilicum en pijnboompitten.

TIP: “Deze pasta kan je lauw of koud eten. En je verwerkt er makkelijk je frigorestjes in”, zegt Sofie Dumont.

POKEBOWL MET KIP KATSU

Volledig scherm © Piet De Kersgieter

Voor 4 personen • 30 minuten

• 2 zakjes basmatirijst • ½ Chinese kool, in fijne sneetjes • 1 bot radijsjes, in schijfjes • 1 komkommer, in schijfjes

Voor de krokante kip: • 500 g kipfilet haasjes • 1 ei • 300 g panko • peper en zout • 6 el arachideolie

Voor de saus: • 100 g tomatenpulp • 50 g tomatenketchup • 2 el mirin • 1 koffielepel mosterd • 2 el worcestershiresaus • 2 el sojasaus • 1 el agave • paar druppels tabasco of sriracha voor de ouders

Quote Dit gerechtje kan je met stokjes eten. En ik ben dol op de radijsjes en komkommer. Grace

Zo ga je te werk

1> Kook de rijst zoals vermeld op de verpakking, laat uitlekken.

2> Snij de kool in fijne slierten en de radijsjes en komkommer in schijfjes.

3> Meng alles voor de saus onder elkaar.

4> Kruid de kipfilets met peper en zout en rol of klop ze wat plat tussen twee bakpapieren.

5> Kluts het eitje los in een kom met een snuif zout, leg er de filets in, meng goed.

6>Strooi de panko in een diep bord en paneer één voor één alle filets, druk de panko er rondom goed in. Verhit de olie in een grote pan en bak de kipfilets aan beide kanten op een matig vuur mooi goudbruin krokant. Leg ze op wat keukenrol en snij in reepjes.

7> Verdeel de rijst, Chinese kool, komkommer en radijs mooi over de bowls, werk af met sneetjes krokante kip en serveer er de saus bij. Meng alles goed om van alle smaken samen te genieten en haal je stokjes maar boven!

TIP: “De echte helden in dit recept zijn de krokante kip en de zelfgemaakte katsusaus.”

TORTILLA’S MET GEHAKT

Volledig scherm Nina_culi_594 © Piet De Kersgieter

Voor 4 personen • 25 minuten

• 1 pak tortillavellen naar keuze: volkoren, mais, tarwe

Voor het gekruide gehakt: • 500 g gemengd gehakt • 1 ajuin • peper en zout • 1 koffielepel muskaatnootpoeder • ½ theelepel kaneel • 3 el olijfolie

Voor de toppings: • 2 gele paprika’s • ½ spitskool fijn gesneden • 200 g feta en een scheut melk • pitjes van halve granaatappel • 10 blaadjes munt • peper en zout

Zo ga je te werk

1> Snij de ajuin fijn. Verhit in een pan 2 el olijfolie en bak de fijngesneden ajuin. Voeg het gehakt toe aan de ajuin en bak mee. Kruid het gehakt met peper, zout, nootmuskaat en een halve theelepel kaneel. Bak tot het mooi krokant is.

2> Snij de gele paprika in fijne reepjes.

3> Plet de feta met een vork en klop deze op met een scheutje melk. Kruid met peper en zout en voeg 1 el olijfolie toe zodat je een smeerbare mengeling krijgt. Serveer het in een kommetje en wrijf uit, maak een putje waar je de granaatappelpitjes in doet. Werk af met olijfolie en fijngesneden munt.

4> Verwarm de tortilla’s zoals vermeld op de verpakking of gril ze in de pan en hou ze warm.

5> Zet alles op tafel en vul naar hartenlust! Smeer een eetlepel feta op de tortilla uit, voor de ouders een streep harissa als je graag wat pikant hebt, daarop een stook gehakt in het midden van de tortilla en beleg dan verder op het gehakt de gele paprika en spitskool.

6> Rol op en tast toe!

TIP: “Het is superfijn voor de kinderen om hun eigen versie te maken. We vullen deze tortilla bomvol verse ingrediënten”, zegt Sofie.

Meer kindvriendelijke recepten vind je op sofiedumont.be, YouTube Sofie Dumont Chef en Instagram @sofiedumontchef.

