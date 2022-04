Zwembad krijgt grote schoonmaak: gesloten in juni

Nijlen Nijlens meubelbe­drijf krijgt award voor lokaal ondernemen

Royal Botania uit Nijlen is de vierde kanshebber voor de Voka Prijs Ondernemen 2022. De naam is zonet onthuld door Voka Mechelen-Kempen. Voor hun regio krijgen ze nu al de ‘Voka Lokaal-award Neteland’. “Volgende week vieren we ons 30 jaar bestaan. De Voka-award zien we als een héél groot cadeau”, zegt CEO Kris Van Puyvelde.

22 april