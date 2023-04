Zware brand in de Beenderstraat in Nijlen: “Houd ramen en deuren gesloten”

Mechelse WelkomApp breidt uit naar Willebroek en Lier: “Beter bereiken en ondersteu­nen in een nieuwe omgeving”

De WelkomApp is een gratis smartphoneapp die nieuwkomers informeert over vrije tijd, gezondheidszorg, wonen, leren en leven. In Mechelen werd ze al meer dan 21.000 keer gedownload, maar dat aantal kan nog steeds stijgen. Dankzij subsidies van VLAIO in het kader van City of Things kan het project worden verduurzaamd, uitgebreid en opgeschaald. Verschillende partners waaronder Agentschap Integratie & Inburgering, stad Lier, Gemeente Willebroek, Digitaal Vlaanderen en VVSG zetten hier mee hun schouders onder.