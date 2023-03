Zijn de huurprijzen in Nijlen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Verkeersinfo Ongevallen in Ranst en Wommelgem veroorza­ken zware ochtend­spits op E313 richting Antwerpen

Het is maandag een zware ochtendspits geworden op de E313 richting Antwerpen. Rond acht uur gebeurde een ongeval in Wommelgem. Een uur later vond ook ter hoogte van Parking Ranst een ongeval plaats met een bestelwagen en twee vrachtwagens. Rond half twaalf was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt.