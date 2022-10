Zes maanden cel voor man die rondliep met airsoftwapen

Vorig jaar stapte de chauffeur van een autobus van vervoersmaatschappij De Lijn naar de politie. Dit omdat een passagier op de bus had gezien dat de beklaagde gewapend was. Nog volgens een andere passagier, die een deeltje ervan kon filmen, leek het erop dat de dertiger schietscènes uit films aan het naspelen was. “Want hij dook weg om zich te verstoppen en deed daarna alsof hij schoot”, luidde het destijds op zitting.

Airsoftwapen

De man werd uiteindelijk aangetroffen door de politie in de buurt van zijn woning. Hij reed op dat moment met een e-step. Het wapen had hij niet meer op zak, maar dat werd wel teruggevonden in de voortuin van zijn huis. Het ging om een airsoftwapen. Op het moment van de feiten was hij naar eigen zeggen onder invloed van GHB. Volgens zijn advocaat had hij nooit de intentie om er iets verkeerd mee te doen.