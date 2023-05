WEER. Lichte regen en bewolking in Nijlen vanochtend

Autobe­stuur­ster (38) zwaarge­wond na ongeval met autobus: “In het ziekenhuis legde ze een positieve ademtest af”

Op de Binnenweg in Heist-op-den-Berg is dinsdagavond omstreeks 22.45 uur een ongeval gebeurd tussen een personenwagen en een autobus van De Lijn. De schade was bijzonder groot.