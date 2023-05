WEER. Kans op bewolking in Nijlen vanochtend

Brenda en Bauke, moeder en dochter, openen cadeauwin­kel Boulevard Gerard

Op zaterdag 6 mei openen de deuren van Boulevard Gerard, een nieuwe cadeauwinkel in Nijlen. De eigenaars zijn geen onbekenden: Brenda Breugelmans (47) maakte met Apostrophe persoonlijk drukwerk en cadeaus voor honderden baby’s, communicantjes en jarigen. Nu dochter Bauke Verhoeven (23) mee in de zaak stapt, werd het tijd voor een rebranding. “Dit is een nieuwe start voor het familiebedrijf", aldus moeder en dochter.