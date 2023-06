WEER. Helder weer in Nijlen vanochtend

Jeugd­schrij­ver Bjorn Van den Eynde (38) maakt debuut voor volwasse­nen met ‘De engelen­moord’: “De meest Belgische van alle thrillers”

Tv-scenarist en jeugdschrijver Bjorn Van den Eynde (38) uit Kessel richt zich met zijn werk vooral op de jeugd. Tot nu! Want met zijn nieuwe boek ‘De engelenmoord’ maakt hij zijn debuut in de boekenwereld voor volwassenen. Het is een spannende thriller geïnspireerd door ons Belgenland: “Onder andere mijn contacten bij het Hof van Assisen en de Federale Politie hebben bij dit verhaal geholpen!”