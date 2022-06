Wat doet Nijlen om droogte tegen te gaan? “We zijn bezig aan een hitte- en droogteplan”

Wanneer er in Nijlen water wordt opgepompt bij bouwwerven, gaat het meeste van dat grondwater terug via grachten in de grond of in waterlopen. “Enkel als dat niet mogelijk is, gaat het in de riolering”, vertelt burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “Hergebruik voor inwoners of landbouw lijkt me niet aangewezen, omdat je geen informatie hebt over de kwaliteit van dat water. Vaak zit er bijvoorbeeld te veel ijzer in.”

Regenwaterput

Nijlen is wel van plan om extra maatregelen op te leggen wanneer het in de zomer nog droger zou worden. “Wij zijn bezig met een hitte- en droogteplan”, aldus Verbeeck. “Tijdens droge periodes moeten we ervoor zorgen dat het verbruik zo laag mogelijk is. In de toekomst moeten we met z’n allen meer inspanningen doen om in periodes dat er heel veel water valt, dat water langer te bufferen. Maar dat zijn structurele maatregelen waar je een aantal jaar mee bezig bent. In de toekomst willen we bijvoorbeeld inwoners opleggen om een regenwaterput te gebruiken, of dat het hemelwater gescheiden moet worden van het afvalwater. Zo willen we ervoor zorgen dat het regenwater het rioleringsstelsel niet te veel zal belasten.”

Systeem veranderen

De gemeente voert punctueel controles uit om na te gaan of er vooraf melding wordt gedaan van bronbemaling en of grondwater reglementair wordt afgevoerd. Er worden dus geen systematische controles uitgevoerd.

“Het thema water zal in de komende jaren alleen maar aan belang winnen, omdat je meer te maken hebt met extreme waterbelasting. Anderzijds krijgen we ook te maken met langere periodes van droogte. We zullen ons systeem van hoe we omgaan met hemelwater moeten veranderen. Dat is een uitdaging voor alle waterbeheerders, zijnde gemeentes, provincies en zelfs de federale overheid.”