Vzw Natte Pootjes ontdekt 400 verwaarloosde dieren in Wallonië: “Schrijnende situatie”

Voetbal eerste ronde beker van belgië Stef Van Den Heuvel scoort vijf keer voor Nijlen dat Noordstar oppeuzelt (12-1) en verder bekert tegen Berg en Dal: “Tijd voor een echte test”

1 augustus Nijlen hield schietoefening tegen derdeprovincialer Noordstar dat de kwalificatie van de thuisploeg nooit in gevaar bracht. Verlinden (2), Paulissen (2), Van Der Heyden, Tuteleers en Bruyninckx scoorden hun deel van de goals, maar Stef Van Den Heuvel was de grootste slokop met vijf treffers, nog voor de rust. Volgende week wacht, na het oefenduel met Lyra-Lierse, nog een tweede test voor Nijlen in de beker tegen Berg en Dal, titelkandidaat in eerste provinciale.