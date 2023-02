Vrouw vrijgesproken voor deelname aan phishing: “Geen sprake van bedriegelijk opzet”

De bal in het onderzoek ging aan het rollen nadat een man uit Nijlen naar de politie was gestapt om klacht in te dienen. De bende had toen ruim 7.500 euro van zijn rekening gestolen. Het geld werd overgeschreven naar de bankrekening van de 55-jarige vrouw. Niet veel later kon de politie haar dus identificeren en verhoren. “Ik had die rekening destijds geopende voor mijn dochter. Zij kwam voor enkele weken vanuit Roemenië naar België en had die bankrekeningnummer nodig om enkele verrichtingen uit te voeren”, verklaarde de vrouw. Niet enkel tegen de politie destijds, maar ook vorige maand tegen de Mechelse rechter. De vrouw en haar advocaat Bart Vanmarcke gingen toen voor de vrijspraak. “Er is geen sprake van bedrieglijk opzet”, vertelde de raadsman. “Iets wat nodig is om haar schuldig te bevinden voor dit soort feiten.” Na beraad ging de Mechelse rechter mee in dat verhaal. Ze achtte de feiten niet voldoende bewezen en sprak de vrouw dus vrij.