Vrouw (50) belandt onder wagen in Nijlen: “Haar toestand is kritiek”

JULIUS brengt tweede single ‘Dancing On My Own’ uit: “Het verhaal over de toxische relatie gaat verder”

De muzikale carrière van de driekoppige band JULIUS is vertrokken, want het is al tijd voor hun tweede single. Voor hun nieuwe nummer ‘Dancing On My Own’ ruilen ze de melancholie van hun vorige om voor een vrolijke disco sound. “Met bijbehorende videoclip, nog een primeur voor ons!”