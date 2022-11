Vogelgriep vastgesteld bij gans aan Fort van Kessel

Herenthout Herenthout­se Julot (19) maakt zich op voor ‘Knockouts’ bij The Voice van Vlaanderen: “Met Natalia heb ik een strenge, maar rechtvaar­di­ge Kempense coach”

Spanning troef in de woonkamers bij familie en vrienden van Julot Van de Poel. Komend weekend is op het tv-scherm te zien of de jonge zangeres zich weet te plaatsen voor de volgende ronde van The Voice van Vlaanderen. Tijdens de Blind Auditions draaide Natalia haar stoel na het aanhoren van de zangkunsten van de Herenthoutse. “Een heel bizar moment toen ze me recht in de ogen keek”, herinnert Julot zich.

9 november