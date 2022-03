(VIDEO) Leerlingen githo Nijlen en vzw vullen vrachtwagen met hulpgoederen voor Oekraïense vluchtelingen: “Blij dat we zo ons steentje kunnen bijdragen”

“Dan moeten jullie straks niet meer naar de fitness.” Om 9 uur begonnen enkel vijfde- en zevendejaars van het githo, met aanmoedigende woorden van leerkrachten, aan de klus. Onder andere tien buggy’s, dozen en zakken vol kleding, handdoeken en pampers kregen een plaatsje in de vrachtwagen. “Dit is eens iets anders dan een les LO op een maandagochtend”, reageren vijfdejaars Ondernemen & Marketing Mathias (16), Jarne (17) en Milan (16). “Tijdens de pauzes hebben we het wel eens over wat er in Oekraïne aan het gebeuren is, maar eerlijk gezegd komt het steeds minder en minder ter sprake. We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen.”

Vzw

“Nijlen is verbroederd met de gemeente Hodora in Roemenië, niet al te ver van de landsgrens met Oekraïne. Via onze vzw Nijlen voor Hodora zijn er in de loop der jaren heel wat zaken gerealiseerd geweest in Roemenië, maar nu ondersteunen we met de hulp van het gemeentebestuur en het githo, de vluchtelingen uit Oekraïne in die regio”, vertelt Lieve Verelst van vzw Nijlen voor Hodora. “Het lokaal bestuur van Nijlen sprak ons aan of we het zagen zitten om vervoer te regelen voor alle hulpgoederen die door de inwoners van onze gemeente werden gedoneerd. Aangezien we in het verleden wel vaker spullen richting Roemenië hebben gestuurd, weten we wel hoe we zo’n operatie in gang moeten zetten.”