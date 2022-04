Verstevigde oevers moeten Fort van Kessel redden

Werken dit jaar van start

“Met de oeverversteviging richten we de oevers op een natuurvriendelijke manier opnieuw in. Op de hoeken van het forteiland leggen we zacht hellende oevers aan. Daartussen komen er plas- en drasbermen waarop typische oever- en moerasvegetatie zoals riet en pinksterbloem kan groeien. Zo creëren we meteen ook een extra leefgebied voor de vleermuizen. Het Fort van Kessel is namelijk de vaste stek van deze dieren,” vult Jan De Haes, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap, aan.

Mooie toekomst

Ook Nijlens burgemeester Paul Verbeeck is verheugd: “Toen we in 2020 de beheersovereenkomst afsloten met Kempens Landschap, was het behoud en de opwaardering van het fort onze grootste bekommernis. Nu, nog geen twee jaar later, kondigen de eerste restauratiewerken zich aan. Dankzij de ervaring en expertise van de stichting komt er nu schot in de zaak en verzekeren we het fort van een mooie toekomst. De toegekende premies voor de verstevigingswerken zijn voor een gemeente als Nijlen een mooie financiële tegemoetkoming. De resterende kosten nemen we als gemeente op ons.”