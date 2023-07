Verkeerssituatie in schoolomgeving Klokkenlaan is definitief

MIJN DORP. Bram Van Dyck (38), prins carnaval van Herenthout: “Als er toen smartpho­nes hadden bestaan, zaten we in het nationale nieuws”

“We tellen blijkbaar de meeste vrijwilligers per inwonersaantal. Wel, ik ben er eentje van en daar ben ik trots op.” Maar ook als prins carnaval of boegbeeld bij de Chiro kent iedereen in Herenthout Bram Van Dyck (38) wel. ‘Brambo’ loodst ons met veel plezier door het Stoetersdorp. “Aan de toog van een van de Herenthoutse kroegen kom ik tot rust”, lacht Bram. “Maar ook op een volledig andere plek.”