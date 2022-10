Verkeersomgeving Klokkenlaan verandert vanaf 7 november: enkelrichting ingevoerd en kiss & ride verdwijnt

In de Klokkenlaan komt er enkelrichting van oost naar west. Auto’s kunnen voortaan enkel uitrijden via de westelijke kant van de Klokkenlaan, daar is de zichtbaarheid beter. De westelijke kant is de aansluiting van de Klokkenlaan op de Bouwelsesteenweg ter hoogte van de oversteekplaats aan de Aldi. De parking van dagbladhandel Papyrus is nog wel bereikbaar via de Bouwelsesteenweg. De oostelijke aansluiting is iets verder in de richting van Bouwel. Daar is de zichtbaarheid minder goed voor het uitrijdende autoverkeer en de andere weggebruikers. Voortaan kan je daar dus enkel de wijk Klokkenlaan inrijden.