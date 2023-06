Verkeershinder door Spar Flanders Diamond Tour’ op 11 juni

Van eeuwige rivalen, tot teamgeno­ten - topbiljar­ters Ludo Dielis (77) en Raymond Ceulemans (85) vormen het Nostalgic Dreamteam

Een primeur in de biljartwereld! Het nieuwe team van Mister 100 werd voorgesteld en niemand minder dan de topspelers Ludo Dielis (77), Raymond Ceulemans (85), Fransman Richard Bitalis (78) en Koen Ceulemans (61) zullen het Nostalgic Dreamteam vormen. Ludo en Raymond waren altijd elkaars rivalen en af en toe werd er gesuggereerd toch eens een team te vormen. Nu is het dan toch zover gekomen. “We moeten die kans nu grijpen, want over vijf jaar is dat misschien niet meer mogelijk”, klinkt het bij Kurt Ceulemans die het team bij elkaar bracht.