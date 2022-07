Veertiger staat terecht voor bezit van ruim 5.000 beelden van kindermisbruik

De bal in het onderzoek ging rollen in 2021. Dit nadat de politie eerder toevallig vaststelde dat hij feiten van misbruik had gedownload via een torrent. “En zo zijn IP-adres had achtergelaten”, aldus het openbaar ministerie woensdag op zitting. “Via dat IP-adres geraakten we aan zijn echt adres en dus volgde een huiszoeking. Tijdens die huiszoeking werkte hij meteen mee. Zo toonde hij spontaan aan de speurders alle beelden die had gedownload.”