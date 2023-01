Vanessa wint gouden ring van bakkerij FRAÎCHE: “Mijn trouwjuwelen kwamen van dezelfde juwelier”

“De actie was een heel groot succes”, zegt Maxim Daems (31) van FRAÎCHE. “Alle taarten die we voorzien hadden, waren uitverkocht, meer konden we niet wensen. Het zou tof zijn dat we nog een keer zo’n actie kunnen doen in de toekomst, maar hoe en wat we gaan doen dat zien we wel, want ik denk niet dat Juweliers Verlinden iedere keer zo’n prijzig cadeau zomaar zou sponsoren.”