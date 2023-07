Vanaf nu twee elektrische deelwagens van Cambio in Nijlen: “Meer mobiliteit, minder wagens”

Politie flitst auto die tegen 138 kilometer per uur door zone 70 raast

Op woensdagavond 5 juli organiseerde politiezone Neteland een kleine flitsactie in Grobbendonk en Olen. Bijna vier op de tien gecontroleerde bestuurders ging in de fout en reed te snel. De controles vonden plaats op locaties die opgenomen werden in de ‘flitslijst’. 38 procent van de gecontroleerden reed te snel.