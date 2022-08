Uitslaande brand verwoest woning

Kessel Gratis filmvoor­stel­ling aan fort van Kessel: “Breng zelf je zitmeubel mee”

Aan het fort van Kessel kan je op zaterdag 27 augustus een openlucht filmvoorstelling bijwonen. Om 20.30 uur verschijnt de animatiefilm Epic op het scherm. Vanaf 20.15 uur ga je naar het fort via de toegang langs de Grote Puttingbaan. “Kom trouwens te voet of met de fiets als het kan, dan is het nóg ontspannender en gezonder! Breng ook een dekentje of zitmeubel en een zaklamp mee”, deelt het lokaal bestuur mee. De filmvoorstelling is gratis bij te wonen. Inschrijven doe je via deze link.

10 augustus