Twee spooroverwegen in Nijlen worden veiliger

“Zowel aan het station als in de Molenstraat komen veel fietsers, voetgangers en heel wat auto’s, voor alle weggebruikers moet de signalisatie aan deze twee overwegen optimaal zijn. Ook het verminderen van de storingsgevoeligheid is noodzakelijk”, aldus schepen voor Mobiliteit Victor De Groof

Tijdelijke oplossing

In de periode rond Pasen 2023 komt er aan de overweg in de Molenstraat een nieuwe slagboom. “Dit zal de veiligheid verhogen, maar verbetert meteen ook de betrouwbaarheid van de overweg en vermindert het aantal storingen”, aldus Victor De Groof. “Het is goed dat Infrabel ook aan de slag gaat met onze vraag om de overweg aan de Molenstraat veiliger te maken. Alleen is de timing, Pasen 2023, niet snel genoeg, omdat hier een reëel veiligheidsprobleem is. Daarom blijf ik bij Infrabel aandringen om op korte termijn alvast een tijdelijke oplossing te voorzien.”