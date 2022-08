Tijdens schooljaar geen publiekzwemmen meer overdag in Nijlens zwembad

Publiekzwemmen kan wel op woensdagnamiddag. Vanaf 1 september kan je overdag op weekdagen dus enkel tijdens de schoolvakanties en op woensdagnamiddag terecht in het zwembad. ’s Avonds is het zwembad het hele jaar door voor iedereen open, op vrijdag weliswaar tot 21 uur in plaats van 22 uur. “Tijdens het publiekzwemmen overdag is de bezetting van het zwembad zeer beperkt. Voor dit kleine aantal zwemmers moeten wel twee redders ingezet worden. Dit is een knelpuntberoep met vacatures die zeer moeilijk ingevuld raken. Het inhuren van redders bij een privépartner is zeer duur, overigens net als de energiekosten die momenteel op ongekend hoog peil staan. Tijdens schoolzwemmen is één redder voldoende, aangevuld met een toezichthoudende leerkracht of leerkrachten. Om deze redenen gaan de nieuwe openingsuren in vanaf 1 september”, klinkt het bij de gemeente.