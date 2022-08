Terras beschadigd bij brandje

De brandweer is maandagavond moeten uitrukken naar de Broechemsesteenweg in Nijlen. Er was brand uitgebroken op een terras op de eerste verdieping van een woning. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De brandschade bleef beperkt tot het terras. Dat werd ook deels opengebroken om zeker te zijn dat het vuur volledig geblust was. Omdat het raam van de woning open stond, was er ook nog rookschade in de woning zelf. Gewonden vielen er niet. De oorzaak van de brand zal verder worden onderzocht. Vermoedelijk is deze ontstaan aan een bloembak.