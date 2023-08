OUDSTE BELGEN. Jeanne (101) heeft 25 achter­klein­kin­de­ren: “Hoe ik op de hoogte blijf? Via ons familiema­ga­zi­ne”

Wat was vroeger beter? Welk advies moet de jeugd krijgen? En wat is het geheim om zo oud te worden? Wij vragen het elke week aan de oudste inwoner van een dorp of stad in Vlaanderen, in onze nieuwe reeks ‘De Oudste Belgen’. Deze week spreken we met Jeanne Vervoort, de oudste inwoonster uit Nijlen. In maart werd ze 101 jaar, maar kranige Jeanne woont nog steeds thuis. Dat lukt nog goed, want naast het dagelijkse bezoek van de verpleegsters, krijgt ze iedere dag familie over de vloer. Haar advies voor de jongere telgen blijkt nog steeds relevant...