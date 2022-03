Stephanie en Dries openen gloednieuwe bakkerij en koffiehuisje: “We willen Bevel op de kaart zetten”

BevelOp de Nijlensesteenweg in Bevel is de afgelopen twee jaar een indrukwekkende bakkerij met koffiehuisje verrezen. Dinsdag 15 maart is het eindelijk zover: dan kunnen mensen uit Bevel en ver daarbuiten terecht Bij Stephanie, de nieuwe zaak van Stephanie Van Regenmortel (28) en haar man Dries Tops (32). Dries maakt het verse brood, pistolets en patisserie in de warme bakkerij, Stephanie staat in de winkel en het koffiehuisje, waar je kunt lunchen en ontbijten. “De bouwwerken verliepen niet zonder slag of stoot, maar nu zijn we er helemaal klaar voor”, aldus Stephanie.

Er waait een nieuwe wind door Bevel. Op dinsdag 15 maart openen jonge ondernemers Stephanie en Dries namelijk hun gloednieuwe zaak op de Nijlensesteenweg 66. Een nieuw hoofdstuk voor het koppel, dat zeven jaar geleden aan hun bakkersavontuur begon. Ze namen een bakkerswinkel over in Bevel en verkochten er het brood en de pistolets die ze bakten in hun warme bakkerij in Bouwel.

“De ouders van Dries hebben al jaar en dag een traiteurszaak en feestzaal in Bouwel”, vertelt Stephanie. “Voordat ik als zelfstandige begon, werkte ik al bij mijn schoonouders in de winkel: voor mij was werken in de voedingssector dus niets nieuws. Maar Dries heeft echt een volledige ommezwaai gemaakt: hij was dakwerker voordat we met Bij Stephanie begonnen. Omdat hij als dakwerker tijdens de wintermaanden niet altijd kon werken, hielp hij soms in de bakkerij in Bouwel. Zo heeft hij uiteindelijk toch de bakkerkriebels te pakken gekregen.”

Containerwinkel

Uiteindelijk zetten Dries en Stephanie samen hun schouders volledig onder de winkel in Bevel en de warme bakkerij in Bouwel. Maar het koppel had grote plannen: ze wilden de warme bakkerij naar Bevel brengen, en er een gloednieuwe winkel met koffiehuisje openen, op dezelfde plek als de ‘oude’ winkel. Bijna exact twee jaar geleden, in de krokusvakantie van 2020, openden ze een tijdelijke containerwinkel aan de overkant van de straat om de bouwwerken te overbruggen.

“Daar begonnen we aan met een klein hartje: ik was bang dat klanten niet naar een containerwinkel zouden willen komen”, aldus Stephanie. “We hebben ons best gedaan om de winkel gezellig aan te kleden. Uiteindelijk hebben we geen enkele klant verloren. Integendeel, ons cliënteel is zelfs nog gestegen. De klanten apprecieerden het dat we een alternatief aanboden voor tijdens de bouwwerken. Er is ook geen enkele andere bakkerij in Bevel, dus konden we het niet maken om te sluiten. We hebben veel positieve reacties gekregen over onze containerwinkel, die periode is heel goed verlopen.”

Volledig scherm De nieuwe winkel van Bij Stephanie in Bevel. © Klaas De Scheirder

Niet zonder slag of stoot

De bouwwerken aan de nieuwe winkel daarentegen verliepen niet zonder slag of stoot. “De dag dat we zijn begonnen met de afbraak, is de dag dat corona in ons land uitbrak”, vertelt Stephanie. “Oorspronkelijk was het de bedoeling om in de krokusvakantie van 2021 te openen, maar door corona liep de bouw vertraging op door ziekte van werkmannen en bouwmaterialen die niet geleverd konden worden. Uiteindelijk wisten we vrij snel dat de opening verlaat zou moeten worden, naar de zomer van 2021. Maar in juni 2021 heeft het zo hard geregend, dat heel onze kelder was ondergelopen. Er stonden al machines, die vervangen moesten worden, de chape moest helemaal opnieuw uitdrogen,... Maar we wilden toch alles op alles zetten om die zomer nog te openen. Een maand later sloeg opnieuw het noodlot toe: we kregen weer te maken met wateroverlast in de kelder, dit keer met nog grotere schade. Ondertussen is het maart 2022, en we kunnen nu gelukkig zeggen dat alles op zijn plooi is gevallen. Het heeft wat langer geduurd dan gepland, maar het is uiteindelijk wel goedgekomen.”

Quote Ik hoop dat we met het koffiehuis­je een gemis in Bevel kunnen opvullen. Stephanie Van Regenmortel

Volledig scherm Stephanie en Dries in de nieuwe bakkerij in Bevel. © Klaas De Scheirder

Lokale insteek

En het moet gezegd: de bakkerij met koffiehuisje is echt indrukwekkend. Dries bakt het verse brood, pistolets, koffiekoeken en taarten in de warme bakkerij in de kelder, die Stephanie in de winkel verkoopt. Je vindt er ook charcuterie en een paar basisproducten als fruit, groenten, conserven, pasta, aardappelen, suiker of chocolade. “We zetten ook sterk in op lokale handelaars”, aldus Stephanie. “Zo verkopen we confituur van Op Het Veld uit Bevel, chocolade van Chris Jacobs uit Nijlen, verse hoeveproducten van de Milkshop uit Grobbendonk,... Maar die lokale insteek beperkt zich niet tot de voedingsproducten: in het koffiehuisje hebben we bijvoorbeeld tasjes die zijn gemaakt door de jonge onderneemster van Keramiek uit Bevel en er hangen schilderijen aan de muur van Leen Verbist, een Bevelse artieste.”

In het koffiehuisje zelf kunnen klanten genieten van een lekker ontbijt: op weekdagen à la carte, in het weekend is er een ontbijtbuffet. Maar je kunt er ook lunchen - denk aan een croque monsieur, een rijkelijk belegde toast of een pannenkoek - of je kunt er in de namiddag een stuk taart komen eten met een tas koffie of thee. “We hadden de plaats om meer te doen dan een bakkerij, en omdat we alle ingrediënten zelf in huis hebben, was de keuze voor een koffiehuisje snel gemaakt. Ik hoop dat we op die manier een gemis in Bevel kunnen opvullen: wij willen het dorp weer op de kaart zetten.”

Bij Stephanie is geopend van dinsdag tot vrijdag van 6.30 tot 18 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 7 tot 13 uur.

Volledig scherm Onder andere deze belegde toasts kan je bestellen Bij Stephanie. © Bij Stephanie