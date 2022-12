Sint-Calazanz organiseert kerstwandeling voor leerlingen met mucovisidose

Mucoviscidose is de meest voorkomende, levensbedreigende, erfelijke ziekte in België. In ons land lijden ongeveer 1.320 mensen aan deze ziekte. De taaislijmziekte brengt vooral luchtwegproblemen met zich mee. In sommige gevallen tast de ziekte niet enkel de longen aan, maar beschadigt het ook andere organen. “Hoewel er sinds kort een nieuw medicijn werd goedgekeurd, is genezen van deze ziekte nog niet mogelijk. Onze leerlingen met muco zijn dan ook elke dag enkele uren bezig met therapie om de symptomen van hun ziekte te behandelen en waar mogelijk te voorkomen”, aldus Tom Covens, leerkracht bij Sint-Calasanz.