Residentie De Zavel, gezellig wonen tussen Hasselt en Antwerpen

Op zoek naar een nieuwe thuis in een mooie omgeving? Dan is het nieuwe Durabrik-woonproject aan de Zavelweg in Nijlen iets voor jou. Ontdek hier wat deze woondroom allemaal te bieden heeft.

• Op maat van jouw gezin

In totaal telt het project tien lichtrijke woningen. Daarbij heb je de keuze tussen een open, halfopen of gesloten bebouwing. “Boven bevinden zich drie slaapkamers en een ruime zolderruimte. Die laatste kan je volledig naar wens inrichten. Als extra slaapkamer(s), speelruimte, home office of zelfs fitnessruimte”, zegt Yves Baluwé, die voor Durabrik werkt. “De woningen zijn dus op maat van elk gezin.”

• Toplocatie

Een tweede troef van het woonproject is de ligging. De Zavel is immers gelegen tussen Antwerpen en Hasselt. Daarbij is het vlak bij het centrum van Nijlen. Winkels en scholen zijn dus op fietsafstand. De auto nodig? Geen probleem. Op amper tien minuten ben je op de E313. Na de trip kan je die kwijt onder de carport. Je fiets kan dan weer perfect in de buitenberging.

• Veilige omgeving

Verder wordt de buurt van de residentie omgetoverd tot een veilig, kindvriendelijk en autoluw eilandje waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen. “Dankzij de verkeersknip tussen de Zavelweg en de Koekoekstraat is er geen doorgaand verkeer meer. De Zavelweg wordt zo hoofdzakelijk een fiets-voetgangersverbinding”, aldus Peter Patteet, collega van Yves.

Volledig scherm Dit is een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

Volledig scherm Een overzicht van het woonproject in zijn geheel. © Durabrik

• Future proof

Nog een pluspunt is de inrichting van de woningen. Die speelt in op de oriëntatie van de zon zodat je mede dankzij de zonnepanelen op je dak, maximaal van gratis warmte en energie profiteert. “En ook aan een zuinig waterverbruik is gedacht”, zegt Yves. “Je beschikt over een eigen regenwaterput, waarmee je regenwater hergebruikt. De toiletten en douche werken daarbij waterbesparend. Tel daarbij de perfecte isolatie, het prima ventilatiesysteem en de vloerverwarming en je bent helemaal klaar voor de toekomst.”

• Prijsvastheid

“En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portemonnee”, pikt Peter in. “Bij de huizen werken wij bovendien met een vaste prijs. Dat wil zeggen dat bij contractondertekening de afgesproken prijs niet meer stijgt ook al stijgen de grondstofprijzen. Je komt dus zeker niet voor verrassingen te staan”, zegt hij tot slot.

Wil je meer informatie over de woningen in Nijlen? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm © Durabrik

Volledig scherm © Durabrik