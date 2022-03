Residentie De Zavel, gezellig wonen op een prachtige locatie

Op zoek naar een nieuwe thuis in een mooie omgeving? Dan is het nieuwe Durabrik-woonproject in Nijlen iets voor jou. Ontdek hier wat deze woondroom allemaal te bieden heeft.

• 50 jaar ervaring

Dat Durabrik expertise heeft is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, aldus Yves Baluwé, die voor de projectontwikkelaar werkt. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Residentie De Zavel is daar een goed voorbeeld van.”

• Zoals jij wilt

“De residentie bestaat uit een gebouw met in totaal negen appartementen”, vult zijn collega Peter Patteet aan. “Er zijn telkens één of twee slaapkamers. Heb je die tweede slaapkamer niet nodig, maar zie je een thuiskantoor of XL-dressing wel zitten? Je richt ze in zoals jij dat wilt. Bovendien heeft je nieuwe appartement een ruime inkom, berging, badkamer en een afzonderlijk toilet. Er zijn trouwens ook woningen beschikbaar op de site.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Een toekomstbeeld van de site. © Durabrik

• Ideaal gelegen

Nog een troef is de locatie van de residentie. De Zavel is immers gelegen tussen Antwerpen en Hasselt. Daarbij is het vlak bij het centrum van Nijlen. Winkels en scholen zijn dus op fietsafstand. De auto nodig? Geen probleem. Op amper tien minuten ben je op de E313. Na de trip kan je die kwijt in de ondergrondse parking, waar ook de nodige voorzieningen zijn om je eigen laadpaal te installeren. “Als bewoner van De Zavel kan je trouwens ook gebruik maken van een Cambio-deelwagen”, aldus Yves.

• In het groen

Verder is De Zavel omgeven door natuur. “Zo is er een binnenplein, waar je heerlijk tot rust kan komen”, zegt Peter. “Daarbij beschikken de appartementen over een fijn terras met een mooi uitzicht. En ook in de ruime omgeving van je nieuwe thuis kan je genieten van het groen. Heide, bos, moeras of bloemrijk grasland: de variërende landschappen zullen je nooit vervelen.”

• Klaar voor de toekomst

Tot slot ligt de residentie niet alleen in het groen. Het is ook een groene residentie. “De inrichting van de appartementen speelt perfect in op de oriëntatie van de zon, zodat je als bewonder - mede dankzij de zonnepanelen op je dak -maximaal van gratis warmte en energie profiteert”, aldus Yves. “Ook aan een zuinig waterverbruik is gedacht. Je beschikt over een eigen regenwaterput, waarmee je regenwater hergebruikt. Het toilet en de douche werken bovendien waterbesparend”, voegt Peter daar nog toe. “Tel daarbij de perfecte isolatie, het prima ventilatiesysteem en de vloerverwarming en je bent helemaal klaar voor de toekomst”, zijn de collega’s het eens.

Wil je meer informatie over deze residentie? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik