Wat te doen in Mechelen dit weekend: van Beerput­rock tot Rommel­markt der Begijnho­ven

Nog geen plannen voor komend weekend? De weermannen voorspellen zomerse temperaturen en wat is dan beter dan een festival of een gezellige rommelmarkt? Zoek je liever verkoeling op, dan is een kunstzinnige kerk mogelijk een goed idee mét heus wielerpeloton. Zelf de benen strekken kan natuurlijk ook, zelfs voor het goede doel.