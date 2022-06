Rechtbank toont geen mildheid aan Nijlenaar die voorwaarden niet naleefde

Nijlen Jour Tibour breidt uit met familiefes­ti­val Petit Tibour

Jour Tibour maakte nog maar net bekend dat het festival na vier jaar opnieuw zal plaatsvinden in het Hofke in Nijlen. Een week later is er nog meer nieuws te melden, want - ook op 7 augustus - wordt er voor het eerst Petit Tibour georganiseerd, een nieuw familiefestival voor kinderen en hun ouders en grootouders.

8 juni