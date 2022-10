Opnieuw & Co zamelt bijna 6.000 strips in voor Jos, die huis én stripcollectie verloor in brand

Op 21 augustus sloeg het noodlot toe voor Rita Bogaerts (63) en Jos Geysels (56): hun woning in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel-Station brandde volledig af. Alles werd in de as gelegd, waaronder de unieke stripverzameling van Jos. Als verzamelaar bezocht hij wekelijks het filiaal van Opnieuw & Co in Kessel. Het was zijn nicht Sarah die vroeg of de kringloopwinkel geen actie op poten kon zetten. Opnieuw & Co lanceerde daarom een oproep onder zijn klanten, met succes: de inzamelactie leverde maar liefst 5.832 strips op. Alle bekende reeksen zijn vertegenwoordigd, zoals Suske & Wiske, Kiekeboe en Rode Ridder, maar ook enkele uniekere exemplaren. Ook enkele bibliotheken willen binnenkort oude strips doneren voor Jos.