Opnieuw & Co organiseert inzamelactie voor Jos, die unieke stripcollectie verloor in brand

Op 21 augustus sloeg het noodlot toe voor Rita Bogaerts (63) en Jos Geysels (56): hun woning in de Onze-Lieve-Vrouwestraat in Kessel-Station brandde volledig af. Ze huren nu een woning in dezelfde straat. Alles werd in de as gelegd, waaronder de unieke stripverzameling van Jos.

“We merkten dat heel veel mensen gepakt waren door deze ernstige brand. We proberen regelmatig goede doelen te steunen, denk aan de Oekraïense vluchtelingen of de slachtoffers van de overstromingen, maar we vinden het vooral belangrijk om ook lokaal iets bij te dragen waar het kan. Daarom willen we Jos graag helpen om zijn collectie weer aan te vullen door stripalbums in te zamelen”, klinkt het bij Opnieuw & Co.

Alle strips zijn welkom, zowel unieke verzamelstrips als meer courante strips. Iedereen die tussen 19 september en 1 oktober één of meerdere strips binnenbrengt, trakteert Opnieuw & Co op een warm drankje. Je kunt strips afgeven in de zes winkels van Opnieuw & Co in Duffel, Kessel, Kontich, Lier, en de twee winkels in Mortsel.

Lees ook:

Volledig scherm Het huis van Jos brandde volledig af, waaronder ook zijn stripcollectie. © Klaas De Scheirder

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.