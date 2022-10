Opnieuw & Co in Kessel sluit in december: “De overheid heeft de mond vol over circulaire economie, maar doet er niets voor”

KesselBinnen twee maanden is het gedaan met Opnieuw & Co in Kessel: de kringloopwinkel sluit in december definitief de deuren. Volgens directeur Koen Goemans is het financieel niet meer haalbaar om de winkel open te houden door gebrek aan steun van de overheid.

In 2015 opende kringloopwinkel Opnieuw & Co zijn vijfde filiaal aan de Grote Steenweg in Kessel, waar tot dan Autogamma gevestigd was. Opnieuw & Co startte 26 jaar geleden met een eerste kringwinkel in Lier, en groeide tot een grote organisatie in de sociale sector via kringwinkels in de regio Antwerpen-Zuid en Lier. Er zijn momenteel winkels in Lier, Duffel, Kontich en Mortsel.

Meer afval

Om financiële redenen zal Opnieuw & Co in Kessel eind december sluiten, de juiste dag is nog niet gekend. Alle 40 personeelsleden, op één persoon na, blijven in dienst en worden in andere vestigingen van Opnieuw & Co tewerkgesteld. Vanaf 1 januari zal ook het geefpunt in Kessel sluiten.

Het geefpunt in Nijlen is jaarlijks goed voor ongeveer 1 miljoen kilo aan goederen die er worden afgezet voor hergebruik. “Wij verwachten dat de helft via andere kanalen toch nog tot bij ons geraakt", aldus directeur Koen Goemans. “Er zal dus een half miljoen verloren gaan en bij het afval terecht komen. Dat betekent niet alleen meer kosten voor de afvalverwerking maar ook 250.000 kilogram CO2-emissie meer die de lucht in gaat.”

Koen Goemans, directeur Opnieuw & Co.

Stiefmoederlijk behandeld

Waarom de winkel dan moet sluiten? “We missen gewoonweg steun van de overheid: een kringloopcentrum kan zonder niet bestaan. Deze winkel heeft van alle Opnieuw & Co-filialen de duurste huisvestingskost, het is een huurpand", legt Koen Goemans uit. “Het is ook de moeilijkste vestiging om mensen tewerk te stellen vanwege de beperkte verbinding met het openbaar vervoer. De sluiting zat er sowieso aan te komen, de hogere kosten van gas en lonen heeft ze hooguit versneld.”

“Voor sociale tewerkstelling ontvangen kringwinkels onvoldoende financiële steun van Vlaanderen. De activiteit zelf van kringwinkels wordt op geen enkele manier gefinancierd. De Vlaamse overheid heeft de mond vol over circulaire economie, maar doet daar helemaal niets voor. Vanuit het departement leefmilieu en vanuit OVAM worden de kringwinkels al jaren stiefmoederlijk behandeld”, aldus Goemans. “Ook de afvalintercommunale IOK doet al jaren niets voor lokaal hergebruik. IOK heeft nooit werk gemaakt van een plan van aanpak naar meer hergebruik. Ze voorzien evenmin in de noodzakelijke budgetten voor meer hergebruik.”

Klanten kunnen in de kringwinkels in Lier, Duffel, Kontich en Mortsel terecht als de winkel in Kessel gesloten is. Ook herbruikbare goederen kunnen daar worden afgegeven.

Opnieuw&Co bij de opening in 2015.

