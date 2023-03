Openluchtklassen, meer buitenspeelruimte en extra bomen: Sint-Calasanz krijgt groene make-over

Het Sint-Calasanz ligt in het centrum van Nijlen en omvat een kleuter-, een lagere en een middelbare school. Recent werden nog twee aangrenzende percelen aangekocht om uit te breiden. “Vermits de scholen in volle groei zijn, dient zich de uitdaging aan om zowel tegemoet te blijven komen aan de noden van kinderen en jongeren van alle leeftijden, als om de campus toekomstbestendig - en dus ook klimaatrobuust - te maken”, aldus leerkracht wiskunde en schepen voor Jeugd en Milieu Tom Covens (CD&V).

Meer ademruimte

“Er werd rekening gehouden met de nood aan buitenspeelruimte voor de kleuters en de leerlingen van de lagere school, maar ook de tieners van het secundair zullen letterlijk en figuurlijk meer ademruimte krijgen om te ‘chillen’ in een groene omgeving”, aldus Covens. “Het blijft uiteraard een schoolomgeving, dus zullen er meerdere plekken zijn die als openluchtklassen gebruikt kunnen worden. Studies rond ‘outdoor education’ tonen immers enorme leerwinsten aan bij leerlingen die dynamisch, in open lucht én in een stimulerende, groene omgeving hun leerstof verwerken. En dat leerkrachten bovendien zelfs buiten kunnen vergaderen - of van hun pauzes kunnen genieten - in een natuurlijkere omgeving, is uiteraard mooi meegenomen.”