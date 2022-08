Omrijden voor herstellingen aan dak en dakrand aan githo Nijlen: “Eerste fase van werken afgerond tegen start schooljaar”

“De aannemer start met het wegnemen van de stukken beton van de dakranden, stelt vervolgens het resterende beton veilig en voert een voorlopige herstelling van de dakranden uit. Hiervoor heeft hij zeven werkdagen nodig. Deze fase van de werken is klaar tegen de start van het schooljaar, als ook de N13 in Grobbendonk terug opengesteld wordt in de rijrichting naar Nijlen. Om die reden wordt er eerst gewerkt aan de zijde van de Gemeentestraat en later op het terrein van de school zelf, om de verkeersdoorstroming dan zo weinig mogelijk te hinderen”, deelt het lokaal bestuur mee.

Omrijden

Van 22 augustus tot het einde van de maand regelen verkeerslichten tijdens de werken wisselend verkeer in de Gemeentestraat. Dit is van 7 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Buiten deze uren is er wel verkeer in beide richtingen mogelijk, fietsers en voetgangers moeten wel de hele tijd het voet- en fietspad aan de overzijde van de Gemeentestraat gebruiken. “Omrijden via Katerstraat kan niet vanwege een verzakking. Er is hinder te verwachten, maar wie wil omrijden moet rekening houden met een verzakking op de aansluiting van de Katerstraat met de Paashoekstraat. Via de Katerstraat is geen doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen”, klinkt het.