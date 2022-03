Nijlense spelotheek opent kast vol gezelschapspellen in Buurtpunt Nijlen

Meerhout/Antwerpen/Kessel Homejac­kers krijgen tot acht jaar cel: hoofdver­dach­te ooit veroor­deeld voor betrokken­heid bij moord in shishabar in Antwerpen

De rechtbank in Turnhout heeft de vier verdachten van een home invasion in Meerhout veroordeeld tot celstraffen tussen twee en acht jaar. Een van de verdachten werd overigens in het verleden al eens veroordeeld voor een dodelijke steekpartij in Antwerpen en kreeg daarvoor zes jaar cel voor het Hof van Assisen in 2016. Ondertussen zit Hamid B. vermoedelijk in Spanje en loopt er een aanhoudingsmandaat tegen de man.

3 maart