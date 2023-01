Nijlense bib heeft mooi jaar achter de rug: “Opnieuw meer dan 100.000 uitleningen”

In juli 2017 verhuisde de Nijlense bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis. Anno 2022 mag de bib mooie uitleencijfers laten optekenen. De bib zit met meer dan 100.000 uitleningen weer op het niveau van voor corona, wat ook voor de bibliotheek een moeilijke periode was. In 2019 leende de bib 102.754 boeken, cd’s en dvd’s uit, in 2020 waren dat er 64.631, in 2021 was het uitleencijfer 76.037 en in 2022 telde de bib 101.931 uitleningen.

Het aantal actieve gebruikers in 2019 was 4.175, in 2020 waren dat er 3.428, in 2021 waren er 3.334 actieve gebruikers en in 2022 waren dat er 4.261. Ook het ontlenen van e-boeken kent een verdere stijging: in 2021 werden er 2.278 e-boeken geleend door 204 unieke gebruikers, in 2022 waren dat 2.955 e-boeken door 244 unieke gebruikers.

Regionale bib

“Dankzij een enorm goed en gedreven team bibmedewerkers kunnen we terecht enorm fier zijn op de leencijfers en de statistieken voor 2022", aldus schepen voor Cultuur Luc Luyten (Nijlen & U). “Naast deze mooie cijfers hebben onze medewerkers het afgelopen jaar ook probleemloos de overschakeling naar een regionale samenwerkingsverband tot een goed einde gebracht.”

“Sinds het nieuwe interbibliothecair leenverkeer in april, waarbij een lener een boek kan laten overkomen van een andere bib, werden 93 materialen geleend bij andere bibliotheken en 90 materialen van onze bib uitgeleend aan andere bibliotheken”, gaat Luyten verder. “Ook scholen bezoeken de bib na corona opnieuw met vol enthousiasme, en er werden lezingen, poëzieavonden en boekvoorstellingen georganiseerd. Onze bib is méér dan enkel een plaats waar je boeken kunt ontlenen: dat bewijst het dagelijks gebruik van de leeszaal, waar je ook tijdschriften of kranten kunt lezen, of zelfs puzzelen tot de mogelijkheden behoort. Met een gratis kopje koffie erbij, is de bib een echte ontmoetingsplaats voor onze inwoners.”

