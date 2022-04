Nijlens meubelbedrijf krijgt award voor lokaal ondernemen

Voka Mechelen-Kempen zet de komende twee weken negen inspirerende bedrijven uit de regio in de spotlights. Ze zijn allemaal kanshebbers voor de Voka Prijs Ondernemen 2022. De vierde genomineerde is nu bekend: Royal Botania uit Nijlen. “We ontwerpen iconische luxe buitenmeubels voor mensen met een passie voor finesse. We zijn sterk gegroeid de voorbije jaren. Begin jaren ‘90 hebben we het merk Royal Botania opgericht. In die tijd vond je enkel luxemeubels voor in je huis. Daar wilden wij verandering in brengen door in te zetten op prachtig buitenmeubilair en tuinverlichting”, zegt CEO Kris Van Puyvelde, die zelf nog voor de meeste ontwerpen instaat. “We hebben het geluk dat onze creaties terechtkomen op de terrassen van wereldsterren en in luxejachten. Een heel leuke markt om in te werken.”