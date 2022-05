Nijlens Buurtpunt biedt nu ook hulp bij het invullen van moeilijke formulieren

NijlenNijlenaars die moeite hebben bij het invullen van formulieren of andere vragen of bezorgdheden hebben, kunnen vanaf nu ook terecht in het Nijlense Buurtpunt in de Kerkeblokken. Het Buurtpunt biedt twee nieuwe vormen van hulpverlening aan: een onthaalwerking van CAW en ‘Koffie en Formulieren’.

Qua sociale dienstverlening is het Buurtpunt al een tijdje een mooi project. Er is een sociale kruidenier, er zijn zitdagen van het JAC, er is een fietsbieb, spelotheek, weggeefkast, huiswerkbegeleiding,... Deze maand komen daar nog twee facetten bij.

Wie een probleem of bezorgdheid heeft, kan vanaf 9 mei terecht bij de onthaalwerking CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Een hulpverlener van het CAW luistert en zoekt samen een oplossing of gepaste hulp. De onthaalwerking is er elke tweede en vierde maandag van de maand van 11 uur tot 14.30 uur. Je moet wel eerst een afspraak maken. Dat kan via 0800 13 500 (maandag tot vrijdag van 9 uur tot 17 uur) of via onthaal@cawboommechelenlier.be

Vanaf 16 mei is er ook ‘Koffie en Formulieren’ in het Buurtpunt. Wie bepaalde brieven niet begrijpt of het moeilijk vindt om formulieren in te vullen, wordt geholpen. Er is ook tijd voor een tasje koffie en een babbel. ‘Koffie en Formulieren’ vindt elke eerste, derde en vijfde maandag van de maand plaats van 10 uur tot 12.30 uur. Een afspraak maken is niet nodig.