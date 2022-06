Nijlenaars organiseren zomerfestival ten voordele van Kom Op Tegen Kanker

Politie start onderzoek na overlijden van 35-jarige vrouw

De politie van Berlaar-Nijlen is een onderzoek opgestart na het overlijden van een 35-jarige vrouw. De vrouw werd aangetroffen in haar woning langs de Lindekensbaan in Kessel bij Nijlen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden geen hulp meer baten. Zij werden opgeroepen nadat er al enige tijd geen contact meer was met de vrouw. “Momenteel zijn er geen duidelijke aanwijzingen dus wij willen graag weten wat er is gebeurd”, vertelt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. In de loop van donderdagavond werd zowel het labo als de wetsdokter ter plaatse gestuurd. Er zal ook nog een autopsie worden uitgevoerd.

9 juni