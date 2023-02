Nijlen zoekt nieuwe leden voor commissie ruimtelijke ordening

Van bouwvakker naar kleding­zaak. Wim (50) en Ingrid (61) openen ‘t Liers Boetiekske: “Nog 17 jaar in de bouw, dat hou ik niet vol”

Wim Van Genechten (50) uit Nijlen en zijn vrouw Ingrid Tielemans (61) openden vorige week vrijdag de deuren van hun gloednieuwe kledingwinkel ‘t Liers Boetiekske in de Berlarij in Lier. Een atypische keuze misschien, want Wim is daarvoor altijd actief geweest in de bouwsector. “Nu kan ik eindelijk doen waar ik voor gestudeerd heb”, zegt voormalig bouwvakker Wim.