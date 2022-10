Nijlen zet temperatuur in publieke gebouwen 2 graden lager deze winter

In de publieke gebouwen van de gemeente staat de verwarming deze winter op 19 graden. Dat is 2 à 3 graden lager dan normaal: afhankelijk van het gebouw, stond die vorig jaar op 21 of 22 graden. Ook op de openbare verlichting, zoals straatverlichting en verlichting van openbare gebouwen en monumenten, wordt bespaard. “We passen het schakelprogramma aan, zodat de verlichting vaker uitgeschakeld is”, aldus burgemeester Paul Verbeeck (CD&V). “Ook proberen we een tandje bij te steken in de verledding van de gemeente: de verlichting in de turnzaal van de Kerkeblokken zal binnenkort bijvoorbeeld vervangen worden door ledlampen.”