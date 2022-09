Nijlen voorziet gratis bomen voor inwoners

Hulshout/Heist-o/d-Berg Fietser zwaarge­wond na aanrijding door vuilniswa­gen

Een man uit Heist-op-den-Berg is woensdagochtend zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Vennekensstraat in Houtvenne (Hulshout). Het 38-jarige slachtoffer was onderweg met zijn fiets toen hij er rond 8.30 uur werd aangereden door een vuilniswagen. De fietser uit Heist-op-den-Berg is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

