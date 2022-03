Nijlen telt voor het eerst meer dan 3.500 leerlingen

Lier Winnares The Voice Oekraïne geeft zondag benefiet­con­cert in café De Zimmer: “Anna wil na haar vlucht snel weer het podium op”

Café De Zimmer, op het Lierse Zimmerplein, krijgt zondag schoon muzikaal volk over de vloer. Anna Hodorovskaya, voormalig winnares van The Voice Oekraïne, zal er een benefietoptreden voor de Oekraïense oorlogsslachtoffers geven. “Anna is momenteel nog op de vlucht vanuit haar thuisland, maar we hopen haar snel te mogen ontvangen”, zegt concertorganisator Bert Embrechts.

18:26