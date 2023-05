Nijlen schenkt opbrengst van nestkastjes aan VOC Neteland

Hoeveel veldslagen worden nagespeeld? En hoe geraak je er het vlotst? Alles wat je moet weten over het middel­eeuws festival Quondam

Het grote middeleeuwse festival Quondam strijkt opnieuw neer in Berlaar. Roofvogelshows, steekspelen, veldslagen met kanonnen, het is er allemaal! Dit jaar viert het festival zijn tienjarige bestaan en dat gaat niet ongemerkt voorbij. Voor deze editie zal er een nocturne zijn met allerlei vuurspektakels. Wil je graag gaan alleen, met vrienden of het hele gezin heen, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, wij helpen je wegwijs maken door het middeleeuws kampement, zodat je optimaal kan genieten van deze dag!